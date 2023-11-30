Почему Россия, а не Китай - главная альтернатива Западу. Большая Игра XXI века. Андрей Фурсов Возможен ли мирный путь к установлению нового мирового порядка? История показывает, что как только претендент на гегемонию или создание альтернативного мирового порядка набирает силу, гегемон пытается его «подсечь».