Почему Россия, а не Китай - главная альтернатива Западу. Большая Игра XXI века. Андрей Фурсов Возможен ли мирный путь к установлению нового мирового порядка? История показывает, что как только претендент на гегемонию или создание альтернативного мирового порядка набирает силу, гегемон пытается его «подсечь».
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