Театр абсурда
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Театр абсурда

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Хватит давить на жалость

Хватит давить на жалость

Виктор Анисимов  Сейчас опять нам стали "давить на жалость" в отношении насильно мобилизованных  и отправленных в качестве "пушечного мяса" на фронт молодых украинских парнях, всех как один либо водителями хлебовозки, либо санитарами, либо "полковыми писарчуками", и "ни- ни, ни один из них не принимал участия в боевых действиях, а если и принимал, то стрелял исключительно в воздух.

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Комментарии
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Наиль Бакиров
Даже в Крыму (10 лет прошло) до сих пор отлавливают (это хорошо !!!) ждунов - скакуасов...
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15 час.
Татьяна Хуторская
Поддерживаю автора! Более того, статья на злобе дня, очень актуальна сегодня.
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15 час.
Светлана Ефименко
ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНАЯ СТАТЬЯ, БЫЛО ТАК И ВО ВРЕМЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГИТЛЕРОВЦЫ НИ КОГО НЕ ЖАЛЕЛИ! НОТУТ ВООБЩЕ ПРОСТО АТАС КАК ЭТИ &quot;НИ В КОГО НЕ СТРЕЛЯВШИЕ&quot;НАЕМНИКИ ДАЖЕ ГОТОВЫ С МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ ВАРИТЬ ХОЛОДЕЦ ПОТОМУ ЧТО ОН ЕЩЕ НИ КОМУ ВРЕДА НЕ СДЕЛАЛ!И ПОСЛЕ ЭТОГО ПИТЬ СВОЮ БУРДУ И ПРИНИМАТЬ НАРКОТИКИ И ПОМИЛУЙТЕ НАС РУССКИЕ МЫНЕ ВИНОВНЫЕ! НА МЕСТЕ РАСТРЕЛИВАТЬ ИХ , А НЕ ТО ЧТО ЛЕЧИТЬ ИХ ГАДОВ, КОРМИТЬ И ОДЕВАТЬ! ВОТ ТАКАЯ У НАС ГУМАННОСТЬ!!НАС УБИВАЮТ А МЫ СМЕЕМСЯ!? ПОЭТОМУ НАД НАМИ ИЗДЕВАЮТСЯ ВСЕ АЗИАТЫ И НЕ ПРИНИМАЮТ НАШИ ЗАКОНЫ И УСТОИ!!!!!!!!!!!
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12 час.

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