Хватит давить на жалость

Светлана Ефименко

ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНАЯ СТАТЬЯ, БЫЛО ТАК И ВО ВРЕМЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГИТЛЕРОВЦЫ НИ КОГО НЕ ЖАЛЕЛИ! НОТУТ ВООБЩЕ ПРОСТО АТАС КАК ЭТИ "НИ В КОГО НЕ СТРЕЛЯВШИЕ"НАЕМНИКИ ДАЖЕ ГОТОВЫ С МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ ВАРИТЬ ХОЛОДЕЦ ПОТОМУ ЧТО ОН ЕЩЕ НИ КОМУ ВРЕДА НЕ СДЕЛАЛ!И ПОСЛЕ ЭТОГО ПИТЬ СВОЮ БУРДУ И ПРИНИМАТЬ НАРКОТИКИ И ПОМИЛУЙТЕ НАС РУССКИЕ МЫНЕ ВИНОВНЫЕ! НА МЕСТЕ РАСТРЕЛИВАТЬ ИХ , А НЕ ТО ЧТО ЛЕЧИТЬ ИХ ГАДОВ, КОРМИТЬ И ОДЕВАТЬ! ВОТ ТАКАЯ У НАС ГУМАННОСТЬ!!НАС УБИВАЮТ А МЫ СМЕЕМСЯ!? ПОЭТОМУ НАД НАМИ ИЗДЕВАЮТСЯ ВСЕ АЗИАТЫ И НЕ ПРИНИМАЮТ НАШИ ЗАКОНЫ И УСТОИ!!!!!!!!!!!