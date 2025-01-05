Виктор Анисимов Сейчас опять нам стали "давить на жалость" в отношении насильно мобилизованных и отправленных в качестве "пушечного мяса" на фронт молодых украинских парнях, всех как один либо водителями хлебовозки, либо санитарами, либо "полковыми писарчуками", и "ни- ни, ни один из них не принимал участия в боевых действиях, а если и принимал, то стрелял исключительно в воздух.
Хватит давить на жалость
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наиль Бакиров
Даже в Крыму (10 лет прошло) до сих пор отлавливают (это хорошо !!!) ждунов - скакуасов...
Ответить
15 час.
Татьяна Хуторская
Поддерживаю автора! Более того, статья на злобе дня, очень актуальна сегодня.
Ответить
15 час.
Светлана Ефименко
ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНАЯ СТАТЬЯ, БЫЛО ТАК И ВО ВРЕМЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГИТЛЕРОВЦЫ НИ КОГО НЕ ЖАЛЕЛИ! НОТУТ ВООБЩЕ ПРОСТО АТАС КАК ЭТИ "НИ В КОГО НЕ СТРЕЛЯВШИЕ"НАЕМНИКИ ДАЖЕ ГОТОВЫ С МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ ВАРИТЬ ХОЛОДЕЦ ПОТОМУ ЧТО ОН ЕЩЕ НИ КОМУ ВРЕДА НЕ СДЕЛАЛ!И ПОСЛЕ ЭТОГО ПИТЬ СВОЮ БУРДУ И ПРИНИМАТЬ НАРКОТИКИ И ПОМИЛУЙТЕ НАС РУССКИЕ МЫНЕ ВИНОВНЫЕ! НА МЕСТЕ РАСТРЕЛИВАТЬ ИХ , А НЕ ТО ЧТО ЛЕЧИТЬ ИХ ГАДОВ, КОРМИТЬ И ОДЕВАТЬ! ВОТ ТАКАЯ У НАС ГУМАННОСТЬ!!НАС УБИВАЮТ А МЫ СМЕЕМСЯ!? ПОЭТОМУ НАД НАМИ ИЗДЕВАЮТСЯ ВСЕ АЗИАТЫ И НЕ ПРИНИМАЮТ НАШИ ЗАКОНЫ И УСТОИ!!!!!!!!!!!
Ответить
12 час.
Свежие комментарии