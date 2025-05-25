Как звезды повлияют на вашу жизнь с 26 мая по 1 июня 2025 года Юлия ЧелкановаВосточный гороскоп — это не просто набор предсказаний, а целая философия, основанная на взаимодействии небесных тел и земной жизни.
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