Почти 20 студентов во Франции отправили на пересдачу за использование бота ChatGPT

Около двадцати студентов Страсбургского университета будут вынуждены пересдавать экзамены из-за использования чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT во время дистанционного испытания, передает BFM TV со ссылкой на заявление университета.
Около двадцати студентов Страсбургского университета будут вынуждены пересдавать экзамены из-за использования чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT во время дистанционного испытания, передает BFM TV со ссылкой на заявление университета.
Свежие комментарии