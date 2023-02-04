РОСБАЛТ

831 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • HotRS
    А в России роуминг на территории одной страны.ЕС хочет «как мож...
  • Sergiy Che
    Умеет таки постебаться человек над дегенератами бандеровскими...)))Пригожин отказалс...
  • Лия Гарифулина Гуркина
    Да отмените уже эти олимпийские игры совсем. Потому что без России и Белоруссии это не Олимпиада,а только пародия.В Польше призвали...

Почти 20 студентов во Франции отправили на пересдачу за использование бота ChatGPT

Почти 20 студентов во Франции отправили на пересдачу за использование бота ChatGPT

Около двадцати студентов Страсбургского университета будут вынуждены пересдавать экзамены из-за использования чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT во время дистанционного испытания, передает BFM TV со ссылкой на заявление университета.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх