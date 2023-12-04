Еще один наследник! Киркоров рассказал, как принимал роды: «Митей назвали»

У звезды полно неординарных историй, о существовании которых публика даже не подозревает. У эпатажного Филиппа Киркорова, который ежедневно сталкивается с огромным количеством людей и ведет активную жизнь, естественно, багаж курьезных ситуаций за плечами.
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