Крым готовится к лету: в Минэкономразвития РФ обсудили с регионами предстоящий сезон

В Министерстве экономического развития РФ обсудили с регионами подготовку к сезону-2023. Были рассмотрены вопросы транспортного обеспечения, в том числе Крыма, а также готовности средств размещения и объектов инфраструктуры к приёму туристов.
В Министерстве экономического развития РФ обсудили с регионами подготовку к сезону-2023. Были рассмотрены вопросы транспортного обеспечения, в том числе Крыма, а также готовности средств размещения и объектов инфраструктуры к приёму туристов.
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