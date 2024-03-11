Канун Великого поста 2024 года: что можно и что нельзя делать на масленичной неделе с 11 по 17 марта 2024 года Ирина ОрлонскаяУ православных россиян наступает самая веселая и сытная неделя — канун Великого поста, или Масленица.
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