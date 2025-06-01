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Царьград

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Science: Ученые раскрыли, какая катастрофа ждет планету из-за таяния ледников

Science: Ученые раскрыли, какая катастрофа ждет планету из-за таяния ледников

Климатологи назвали цифры и перечислили риски, связанные с процессом стремительного таяние ледников на Земле.

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