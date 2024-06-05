🌤☔️🌈По народным приметам, если 5 июня боярышник обильно цветёт — зима будет суровая, морозная. Жуки летают — день будет солнечный.
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🌤☔️🌈По народным приметам, если 5 июня боярышник обильно цветёт — зима будет суровая, морозная. Жуки летают — день будет солнечный.