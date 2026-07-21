«Новые Огни»: когда музыка становится общим домом

С 18 по 26 июля в Байкальске проходит уникальный фестиваль «Новые Огни». Крутость события - в его открытости и масштабе: сюда съехались вокалисты со всей страны - от Калининграда до Камчатки, - и при этом на площадке нет деления на «звезд» и «новичков»: важен каждый голос.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии