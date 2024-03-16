Жительница Калининграда выиграла квартиру в викторине для избирателей

КАЛИНИНГРАД, 16 мар — РИА Новости. Жительница Калининграда Наталья Собенина победила в викторине, которую организовал Балтийский деловой клуб для избирателей региона, и как победителю ей уже вручили ключи от однокомнатной квартиру, сообщает в своем Telegram-канале администрация города.