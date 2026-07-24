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Царьград

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Ситуация с бензином в Челябинске 24 июля: бензин для "ООО" по блату и первые шаги от кризиса

Ситуация с бензином в Челябинске 24 июля: бензин для "ООО" по блату и первые шаги от кризиса

Бензиновый кризис в Челябинской области начал спадать, или просто мы привыкли? Хотелось бы уехать от бензинового кризиса подальше, но пока уходим пешком и, похоже, лилипутскими шагами.

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