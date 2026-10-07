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Цена российской нефти Urals достигла 125 долларов за баррель

Цена российской нефти Urals достигла 125 долларов за баррель

Стоимость российской нефти марки URALS достигла 125 USD за баррель, превышая цену эталонного сорта BRENT на 8-15 USD.

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