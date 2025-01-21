Беглов поздравил всех причастных с Днем инженерных войск

Он пожелал крепкого здоровья, стойкости духа и новых побед во имя Отечества Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил всех, кто связан с инженерными войсками, с их профессиональным праздником, передает пресс-служба Смольного.
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