Боец СВО приехал в Новый Уренгой, чтобы отвести сына в первый класс

В Новом Уренгое участник СВО Андрей Бережной проводил сына в первый класс. Военный находится в отпуске, он специально приехал в газовую столицу ради важного события, сообщил telegram-канал городской администрации.
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