Мария Шукшина открыто пошла против всемогущего Константина Эрнста. Теперь всё зависит от дочери Вячеслава Тихонова

Владислав Сазонов

Не думаю, что Эрнсту надо наводить порядок на первом. Он уже навёл там порядок. Просто то что мы воспринимаем как бардак, Эрнст и ему подобные воспринимают как порядок. А вот чтобы на главном канале страны было всё как положено, надо 90 % команды Эрнста вместе с самим Эрнстом пинком отправить работать на волберисе или ещё где-нибудь подальше от телевидерия и государственных денег.