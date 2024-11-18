Интересная жизнь с Vera Star К руководству Первого канала давно накопилась столько вопросов, что когда случится чудо и несменяемый Эрнст наконец отдаст бразды правления своему преемнику, тому придется долго разгребать то, что за долгие десятилетия наворотил Константин Львович.
Мария Шукшина открыто пошла против всемогущего Константина Эрнста. Теперь всё зависит от дочери Вячеслава Тихонова
Комментарии
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Галина Лушанова
Я не смотрю 1-й канал, уж очень он стал не интересным. Даже не включаю.
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7 час.
Владислав Сазонов
Не думаю, что Эрнсту надо наводить порядок на первом. Он уже навёл там порядок. Просто то что мы воспринимаем как бардак, Эрнст и ему подобные воспринимают как порядок. А вот чтобы на главном канале страны было всё как положено, надо 90 % команды Эрнста вместе с самим Эрнстом пинком отправить работать на волберисе или ещё где-нибудь подальше от телевидерия и государственных денег.
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5 час.
Александр Пятнистый
Значит, надо эрнста просто перевести в дворники, хотя, он и это просрет. Я бы не доверил ему даже подбор людей для ассенизационных работ
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5 час.
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