Кучеров обновил личный рекорд по голам за сезон

Никита Кучеров впервые в своей заокеанской карьере забил 42 гола за сезон. В ночь на 28 марта в Тампе (штат Флорида, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Бостон Брюинз».