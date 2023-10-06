Бюджетный седан Geely Emgrand представили в России

Практически одновременно со стартом продаж Geely Emgrand в Казахстане этот бюджетный седан представили и в России, но представили не в классическом понимании: авто показали на Всероссийской конференции Taxi 2023.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии