Жертвами теракта рядом с кладбищем в Иране, где похоронен Сулеймани, стали 73 человека

Число погибших в результате взрыва у кладбища в иранском городе Керман, где проходили траурные мероприятия по случаю годовщины гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани возросло до 73 человек, еще 170 получили ранения.
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