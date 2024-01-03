Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 891 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Бирюков
    Тогда отправь туда армию макаронников. Только не забудь вначале заказать в России эшелон деревянных макинтошей.Мелони заявила, ч...
  • Boris Borisov
    Всё - таки догадались , как Трампа можно уничтожить ! Сейчас пристегнут "к преступным действиям Эпштейна." и . . . бу...В США начали публ...
  • Boris Borisov
    Ему бы морду похудеть ! А то  аж неприлично...Хинштейн: Путин н...

Жертвами теракта рядом с кладбищем в Иране, где похоронен Сулеймани, стали 73 человека

Жертвами теракта рядом с кладбищем в Иране, где похоронен Сулеймани, стали 73 человека

Число погибших в результате взрыва у кладбища в иранском городе Керман, где проходили траурные мероприятия по случаю годовщины гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани возросло до 73 человек, еще 170 получили ранения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх