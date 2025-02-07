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АКИТ: «сломанный» поиск не поможет в продвижении отечественных брендов

АКИТ: «сломанный» поиск не поможет в продвижении отечественных брендов

В Госдуме появилась инициатива, как помочь российским брендам. Парламентарии предложили идею для маркетплейсов: приоритетные позиции в каталоге во время поиска товаров отдавать отечественным производителям.

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