Глава внешней политики ЕС Боррель понадеялся на скорую поставку Украине F-16

Евросоюз поддержал решение стран G7 начать подготовку к поставке истребителей F-16 на Украину. Верховный представитель альянса по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что их смогут передать в скором времени, сообщил ТАСС.
Евросоюз поддержал решение стран G7 начать подготовку к поставке истребителей F-16 на Украину. Верховный представитель альянса по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что их смогут передать в скором времени, сообщил ТАСС.
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