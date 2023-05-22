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Глава внешней политики ЕС Боррель понадеялся на скорую поставку Украине F-16

Глава внешней политики ЕС Боррель понадеялся на скорую поставку Украине F-16

Евросоюз поддержал решение стран G7 начать подготовку к поставке истребителей F-16 на Украину. Верховный представитель альянса по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что их смогут передать в скором времени, сообщил ТАСС.

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