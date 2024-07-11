НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

142 подписчика

Андрей Аршавин: «Зенит» лучше всех работает в трансферном окне. Но 30 человек в составе – тоже может быть проблемой. Надо посмотреть, куда их распределить»

Андрей Аршавин: «Зенит» лучше всех работает в трансферном окне. Но 30 человек в составе – тоже может быть проблемой. Надо посмотреть, куда их распределить»

– Каковы шансы, что кто-то в ближайшем сезоне окажет конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото? – На данный момент никого не видно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх