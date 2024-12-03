Украина сообщила о 500 взрывах на территории Запорожской области за сутки

На подконтрольной Киеву части Запорожья прогремели сотни взрывов.Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военной инфраструктуры подконтрольной Киеву части Запорожской области за сутки.
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