Власти Надыма ищут подрядчика для проекта «Ночь в молодежном центре»

Администрация Надымского района разместила закупку на организацию акции «Ночь в молодежном центре». Исполнителю предстоит разработать программу, обеспечить полиграфию и сувенирную продукцию, а также организовать концерт и чайную паузу.
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