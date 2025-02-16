DM: Трамп поддержит расследование против принца Гарри из-за лжи о наркотиках

REUTERS/Hannah McKay Если будет доказано, что британский принц Гарри соврал об употреблении наркотиков при получении разрешения на пребывание в США, президент Штатов Дональд Трамп может все-таки поддержать судебный иск против него.
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