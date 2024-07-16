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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Кожевников: «Сравнивать НХЛ и КХЛ – ошибка. Там все бегут в атаку, а у нас даже в финале нацеживают по 3 гола за игру. Там чем больше матчей – тем выше прибыль, у нас – убытки»

Ранее лига предложила Федерации хоккея России расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов.

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