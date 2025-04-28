В Санкт-Петербурге и Ленобласти заработала горячая линия по профилактике укусов клещей

Она будет работать до 11 мая В преддверии сезона активности клещей Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области запустило тематическую горячую линию для консультаций по вопросам профилактики заболеваний, передающихся при укусах этих насекомых.
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