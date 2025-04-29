ФНС дадут полномочия по комплексной оценке бизнеса

Это поможет безопасно расходовать бюджетные средства.фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»Федеральная налоговая служба (ФНС) получит полномочия для анализа работы юрлиц и предоставления ее результатов в выписках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии