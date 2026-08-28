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Газета.ру

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СК: повредивший дом в Севастополе БПЛА был начинен металлическими элементами

СК: повредивший дом в Севастополе БПЛА был начинен металлическими элементами

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за которого повреждения получили дом и дошкольное учреждение в Севастополе, нес поражающие металлические элементы, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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