СК: повредивший дом в Севастополе БПЛА был начинен металлическими элементами

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за которого повреждения получили дом и дошкольное учреждение в Севастополе, нес поражающие металлические элементы, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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