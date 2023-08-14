Артем Резников про АСА: «Единственная лига в СНГ, которая берет ответственность за бойца»

Казахстанский боец Артем Резников отреагировал на заявление владельца лиги АСА Маирбека Хасиева о том, что лига оплатит лечение Григорию Пономареву, получившую травму ноги в своем последнем бое: «АСА – единственная лига в СНГ, которая берет всю отвественность за бойца.