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Артем Резников про АСА: «Единственная лига в СНГ, которая берет ответственность за бойца»

Казахстанский боец Артем Резников отреагировал на заявление владельца лиги АСА Маирбека Хасиева о том, что лига оплатит лечение Григорию Пономареву, получившую травму ноги в своем последнем бое: «АСА – единственная лига в СНГ, которая берет всю отвественность за бойца.

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