Зеленский вновь попросил Запад сбивать российские ракеты над Украиной, как это делают в Израиле. Почему ему отказали?

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Западу сбивать российские ракеты над республикой. Совместное сбивание иранских ракет ничем не отличается от сбивания российских ракет, от сбивания иранских «Шахедов».
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