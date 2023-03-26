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Юдонис Хаслем был заметно расстроен крупным поражением «Майами» от «Бруклина»

Юдонис Хаслем был заметно расстроен крупным поражением «Майами» от «Бруклина»

Тяжелый форвард «Майами» Юдонис Хаслем был заметно расстроен крупным поражением команды от «Бруклина» в домашнем матче (100:129).

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