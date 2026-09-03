В Воронеже разыскивают мужчину, два дня подряд нападавшего на детей на улице

В Воронеже расследуют обстоятельства нападения на двух маленьких детей, сообщает «TV Губерния». По словам крестной матери пострадавшей трехлетней девочки, утром 2 сентября у детской поликлиники №7 неизвестный мужчина подошел к ребенку со спины и ударил кулаком в спину.