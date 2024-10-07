Сын объяснил отсутствие достойного памятника на могиле Инны Чуриковой

За день до премьеры "Золушки", 5 октября, Инне Чуриковой исполнился бы 81 год. "Этот день мы провели в прекрасном киноцентре на "Мосфильме", где показали отреставрированную версию фильма "Тема" (режиссер Глеб Панфилов, вышел в 1986-м – Прим.