Сын объяснил отсутствие достойного памятника на могиле Инны Чуриковой

За день до премьеры "Золушки", 5 октября, Инне Чуриковой исполнился бы 81 год. "Этот день мы провели в прекрасном киноцентре на "Мосфильме", где показали отреставрированную версию фильма "Тема" (режиссер Глеб Панфилов, вышел в 1986-м – Прим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии