Успех на восточном фланге Краматорска: нашими войсками освобождена Никоноровка

Вооружённые силы России продолжают продвижение в Славянско-Краматорской агломерации. Сегодня наши штурмовые отряды при активной поддержке с воздуха, включая дроноводов и пилотируемую авиацию, продвинулись в районе реки Беленькая – на восточном фланге обороны противника.