Программа ДоброFON направила 5 млн рублей в поддержку подопечных "Фонда Хабенского"

В Москве на Патриарших прудах прошел 9-й благотворительный футбольный матч между командами «Фонда Хабенского» и сборной благотворительной программы ДоброFON компании Fonbet, сообщает пресс-служба компании.
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