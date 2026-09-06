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Газета.ру

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Программа ДоброFON направила 5 млн рублей в поддержку подопечных "Фонда Хабенского"

Программа ДоброFON направила 5 млн рублей в поддержку подопечных "Фонда Хабенского"

В Москве на Патриарших прудах прошел 9-й благотворительный футбольный матч между командами «Фонда Хабенского» и сборной благотворительной программы ДоброFON компании Fonbet, сообщает пресс-служба компании.

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