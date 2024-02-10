«Ахмат» расстался с бразильцем Жуниором, пришедшим в команду 5 месяцев назад

Полузащитник Даниэл Жуниор покидает Россию. «Ахмат», который в сентябре прошлого года взял Жуниора в аренду у «Крузейро», в клубном телеграм-канале сообщил о расторжении контракта с бразильцем по обоюдному согласию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии