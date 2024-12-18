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В США раненный медведь упал с дерева на охотника. Мужчина умер через несколько дней

В США раненный медведь упал с дерева на охотника. Мужчина умер через несколько дней

Инцидент произошёл в штате Вирджиния. Первую помощь пострадавшему оказывали друзья-охотники.Мужчина из американского штата Вирджинии умер после того, как на него с дерева упал медведь, подстреленный одним из партнёров по охоте.

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