В США раненный медведь упал с дерева на охотника. Мужчина умер через несколько дней

Инцидент произошёл в штате Вирджиния. Первую помощь пострадавшему оказывали друзья-охотники.Мужчина из американского штата Вирджинии умер после того, как на него с дерева упал медведь, подстреленный одним из партнёров по охоте.
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