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Захарова: гибридная война с РФ может привести к столкновению ядерных держав

Захарова: гибридная война с РФ может привести к столкновению ядерных держав

Как подчеркнула в разговоре с РИА Новости официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, развязанная США и НАТО гибридная война против России может привести к прямому столкновению ядерных держав.

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