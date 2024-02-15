Аналитик Меркурис: оборона ВСУ на юге Донбасса оказалась под угрозой краха

Британский аналитик Александр Меркурис утверждает, что российская армия работает над тем, чтобы занять и зачистить близлежащие населенные пункты возле Марьинки, что позволит перекрыть снабжение Угледара и разрушить всю украинскую оборону на юге Донбасса.
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