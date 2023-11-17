В Златоусте огласили приговор по делу о гибели пяти человек от угарного газа

В Златоусте вынесен приговор хозяину квартиры, из-за которого 5 человек отравились угарным газом. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 17 ноября, Златоустовский городской суд признал местного жителя виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.