Деструктивные Telegram-каналы в Дагестане заблокируют силовики

С начала года в Дагестане сотрудники Центра управления регионом (ЦУР) обнаружили около 20 деструктивных Telegram-каналов, информацию о которых передали правоохранительным органам для блокировки, сообщили в ЦУР республики .
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