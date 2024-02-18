Дмитрий Киселёв отправил запрос на интервью с Байденом

Путин подал американскому коллеге хороший пример.кадр программы Вести недели--> Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв сообщил, что направил запрос на интервью с президентом США Джо Байденом.
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