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Поплавская обвинила Пугачеву и ее единомышленников в поддержке украинских нацистов

Поплавская обвинила Пугачеву и ее единомышленников в поддержке украинских нацистов

Актриса театра и кино Яна Поплавская, известная своими жесткими высказываниями в адрес критикующих Россию знаменитостей, задала неудобный вопрос народной артистке СССР Алле Пугачевой и другим сбежавшим из страны звездам после удара ВСУ по больнице.

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