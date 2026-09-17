Индекс гособлигаций MCXRGBI вырос до 112,59 базисных пунктов

Индекс гособлигаций (MCXRGBI) поднялся до 112,59 базисных пунктов, показав рост на 0,1%. Наиболее ликвидные ОФЗ, такие как выпуски № 26248 и № 26246, продемонстрировали разнонаправленную динамику с изменением на +0,1% и +0,1% соответственно.
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