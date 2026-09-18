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Нижегородская правда

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Запасливый вредитель: кто такой карбыш и чем он опасен для дачника

Запасливый вредитель: кто такой карбыш и чем он опасен для дачника

На дачном участке начали появляться отверстия, напоминающие следы кротов, а урожай моркови и лука съедается? Возможно, это карбыш — крупный дикий хомяк, который может нанести серьёзный ущерб огороду.

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