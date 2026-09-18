Запасливый вредитель: кто такой карбыш и чем он опасен для дачника

На дачном участке начали появляться отверстия, напоминающие следы кротов, а урожай моркови и лука съедается? Возможно, это карбыш — крупный дикий хомяк, который может нанести серьёзный ущерб огороду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Свыше 13 тысяч ни...
- Австралийская сем...
- ХЛ На кого на самом ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым