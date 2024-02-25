Помню как-то ситуёвину в студенческой общаге: вечером, жутчайшая истерика, ор, крик. Уборщица мечется из стороны в сторону пинает всех и вся, что попадается на пути.
3 изящных удара Западу по самому больному месту – по кошельку
Комментарии
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Н
Николай
Попался какой-нибудь среднеазиат или кавказец и турма светит (но незначительное преступление), а ему предложение: "В турму не хочешь!? Чеши в Финляндию, к суоми."
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9 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
СВИНляндия БЛЯ...
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9 час.
WK
Wladivir Kritski
ВСЕМ УГОЛОВНИКАМ , которые нам не нужны, предложить покинуть Россию через финскую границу ...
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7 час.
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