Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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3 изящных удара Западу по самому больному месту – по кошельку

3 изящных удара Западу по самому больному месту – по кошельку

Помню как-то ситуёвину в студенческой общаге: вечером, жутчайшая истерика, ор, крик. Уборщица мечется из стороны в сторону пинает всех и вся, что попадается на пути.

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Комментарии
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Н
Николай
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