Рабат (WTA). 2-й круг. Соррибес-Тормо встретится с Подорошкой, Коччаретто – с Бай

Сетка здесь. Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem Рабат, Марокко 19 – 25 мая 2024 WTA 250 Призовой фонд – $267 082 Открытые корты, грунт Второй круг Камилла Розателло (Италия) Камилла Рахимова (Россия) Дата проведения 22 мая, 03.
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