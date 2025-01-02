От суда до увольнения: судьба хирурга, разоблачившего коллег в Костроме

Алекс Сэм В поликлинике в ближнем Подмосковье большая часть врачей с труднопроизносимыми фамилиями и хоть я и не шибко богат но лучше пойду в платную поликлинику к нашему русскому врачу.

Александр Третьяк Это один из многих эпизодов ,а сколько таких по всей стране...