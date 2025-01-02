Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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От суда до увольнения: судьба хирурга, разоблачившего коллег в Костроме

От суда до увольнения: судьба хирурга, разоблачившего коллег в Костроме

Avia.pro - СМИ Хирург, ставший героем скандала в Костроме, оставил за собой взрывное наследие — не только в больничных коридорах, но и в сердцах коллег и пациентов.

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Комментарии
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Алекс Сэм
В поликлинике в ближнем Подмосковье большая часть врачей с труднопроизносимыми фамилиями и хоть я и не шибко богат но лучше пойду в платную поликлинику к нашему русскому врачу.
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6 час.
Александр Третьяк
Это один из многих эпизодов ,а сколько таких по всей стране...
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2 час.
Владимир Иванов
Да все разваливается за 20лет.Медицина только платная.А кто у нас министры-недотепы!
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1 час.

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