Avia.pro - СМИ Хирург, ставший героем скандала в Костроме, оставил за собой взрывное наследие — не только в больничных коридорах, но и в сердцах коллег и пациентов.
От суда до увольнения: судьба хирурга, разоблачившего коллег в Костроме
Комментарии
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Алекс Сэм
В поликлинике в ближнем Подмосковье большая часть врачей с труднопроизносимыми фамилиями и хоть я и не шибко богат но лучше пойду в платную поликлинику к нашему русскому врачу.
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6 час.
Александр Третьяк
Это один из многих эпизодов ,а сколько таких по всей стране...
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2 час.
Владимир Иванов
Да все разваливается за 20лет.Медицина только платная.А кто у нас министры-недотепы!
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1 час.
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