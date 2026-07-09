Казахстан развернул посты на границе для недопущения вывоза топлива

Вдоль государственной границы Казахстана развёрнуты 59 стационарных контрольных пунктов. Меры приняты для пресечения контрабандного вывоза топлива за пределы страны, сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.
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